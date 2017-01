Martedì 3 Gennaio 2017, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 17:25

Ercolano - Attimi di terrore e traffico impazzito all'uscita dell'autostrada in piazzale del Corallo. Un tir è uscito dalla rampa proveniente da Napoli ed ha prima attraversato l'aiuola al centro del piazzale fino ad interrompere la sua corsa schiantandosi contro il muro sottostante il cavalcavia della A3. Illeso il conducente mentre si contano i danni ai giardini della piazza ed alla segnaletica stradale oltre che alla motrice del grosso automezzo.Sul posto polizia stradale e vigili urbani. A causare l'incidente, secondo i primi accetamenti, sarebbe stato un colpo di sonno dell'autista del tir, trasportato comunque in ospedale per i controlli clinici del caso mentre sono in corso verifiche sui documenti e sul cronotachigrafo del tir.