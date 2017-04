Martedì 18 Aprile 2017, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 10:14

Tocca a Csm e Ministero della Giustizia. Due iniziative autonome e in parallelo, tese ad assicurare trasparenza nella gestione dell'ennesimo caso Napoli, l'affaire legato ai rapporti tra Procure e Noe nel cosiddetto caso Consip. Tocca al ministro guardasigilli Orlando indirizzare al procuratore generale di Napoli Luigi Riello quesiti cui dare risposta, per quanto riguarda il lavoro svolto dal capitano del Noe Gianpaolo Scafarto. Quesiti finalizzati a chiarire la gestione del fascicolo culminato anche nella definizione di un'ipotesi di accusa a carico di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, sulla scorta anche di una frase intercettata e attribuita - erroneamente - all'imprenditore Alfredo Romeo e non al suo consulente Italo Bocchino. Verifiche e accertamenti di natura disciplinare, che vengono condotti in modo autonomo rispetto al lavoro della Procura di Roma, che ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati con l'accusa di falso lo stesso capitano Scafarto.Difeso dal penalista Giovanni Annunziata, l'ufficiale del Noe chiederà di essere interrogato dalla Procura di Roma nei prossimi giorni, dovendo motivare i due errori contestati dai pm: c'è la frase attribuita a Romeo ma pronunciata da Bocchino («...Renzi, l'ultima volta che l'ho incontrato»); ma anche il riferimento ad una presunta controinchiesta messa in campo dai servizi segreti per controllare le indagini del Noe nel giorno del ritrovamento dei pizzini in via Pallacorda: in questo caso il capitano avrebbe omesso di segnalare che la persona indicata come possibile esponente dei «servizi» (quindi sotto la dipendenza della Presidenza del Consiglio) era in effetti un cittadino ordinario, che risiedeva da quelle parti. Oggi pomeriggio invece il Comitato di presidenza - composto dal vice presidente Giovanni Legnini, dal primo presidente Giovanni Canzio e dal Pg della Cassazione Pasquale Ciccolo - deciderà se aprire una pratica sui rapporti tra le due Procure titolari dell'inchiesta. Verifiche sui rapporti tra pm e Noe: la decisione di Roma di revocare la delega ai carabinieri del nucleo ecologico e quella dei pm di Napoli di confermarla.