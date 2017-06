Domenica 18 Giugno 2017, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 19:50

Due turisti sono stati aggrediti mentre stavano passeggiando in pieno giorno poco distanti dall’Istituto Serra. La coppia di stranieri aveva imboccato Corso Vittorio Emanuele per dirigersi verso il centro storico quando sono stati aggrediti dai malviventi che gli hanno rubato i Rolex indossati da entrambi. L’uomo di origini statunitensi è anche caduto a terra sotto i colpi degli aggressori e la donna, di origine australiana ha ricevuto calci e pugni. Le vittime sono state soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale Cardarelli dove sono in corso gli accertamenti dei sanitari che dalle prime verifiche hanno riscontrato un trauma cranico ai danni dell’americano. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.