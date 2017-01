Cordoglio ad Anacapri per l'improvvisa scomparsa dell'architetto Enrico Lucca

Sabato 7 Gennaio 2017, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 20:42

ANACAPRI - Cordoglio ad Anacapri per l’improvvisa scomparsa di Enrico Lucca, l’architetto del paesaggio, stroncato da un infarto oggi pomeriggio nella sala parrocchiale durante un evento, con il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta, incentrato sul nuovo polo scolastico che riunirà gli istituti superiori dell’isola e di cui Lucca fu l’ideatore negli anni ’70 insieme all’allora sindaco Federico Arcucci. E’ morto mentre lo festeggiavano i bambini che gli avrebbero donato un pannello realizzato con i mattoncini Lego raffigurante la facciata del costruendo edificio con una dedica personalizzata.Un sogno, quello della costruzione del polo scolastico, che si realizzerà tra pochi mesi ma che l’architetto non potrà vedere. Enrico Lucca, 80 anni, era nato ad Anacapri ma si era trasferito da giovane in Svezia. Forte era il suo legame con il paese nordico in cui aveva studiato e si era laureato, iniziando l’esperienza lavorativa prima di far ritorno sull’isola di Capri, specializzandosi in architettura del paesaggio. Ha progettato numerose pubbliche, tra queste l’ospedale Capilupi, diversi plessi di edilizia popolare sia a Capri che ad Anacapri, spazi all’aperto, parcheggi e luoghi di aggregazione. Ha ricoperto anche cariche istituzionali ed è stato assessore ai lavori pubblici ad Anacapri. Le esequie si terranno lunedì mattina.