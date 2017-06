Napoli. Cani off limits, corteo a 4 zampe davanti alla Floridiana

Domenica 18 Giugno 2017, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un corteo a 4 zampe per chiedere aree di sgambatura nella villa Floridiana, cuore del Vomero, dove non è consentito l'accesso agli animali. E' stata questa la terza iniziativa messa in campo ieri sera dal comitato di cittadini vomeresi che da tempo, si sono uniti per raggiungere un obiettivo ben preciso. Scopo di "Liberi a 4 zampe" è far aprire i cancelli della villa in via Luca Giordano anche ai cagnolini, dal momento che la porzione urbana della collina non ha vere e proprie aree di sgambatura e che la Floridiana comprende una colonia felina ed anche la presenza di tartarughe protette nelle vasche e fontane al suo interno.Ieri sera, i cittadini con al seguito i loro fedeli compagni a 4 zampe, hanno sfilato in corteo lungo via Scarlatti e poi hanno dato il via al sit-in intitolato 'la coda in Floridiana', dove hanno inscenato una vera e propria fila d'attesa dinanzi ai cancelli della villa trattenendosi per circa un'ora durante la quale si sono aggiunti anche molti curiosi o passanti che hanno notato il folto gruppo di manifestanti. «Siamo determinati e arrabbiati perchè non e' possibile che i nostri cani non possano accedere in Floridiana- ha dichiarato Fabio Procaccini, portavoce del movimento "Liberi a 4 zampe" - chiediamo l'accesso con i cani al guinzaglio e un'area di socializzazione ma non ci fermeremo a questa manifestazione e cogliamo risposte istituzionali».