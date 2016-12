Venerdì 30 Dicembre 2016, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 22:59

Un anno traghetta l'altro senza soluzione di continuità e si festeggia ovunque per due giorni. Ecco una selezione di eventi.Grande attesa per il concerto di Capodanno a Piazza del Plebiscito. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio Capodanno 2017 si esibiranno: Stadio, Tiromancino, Clementino e molti altri, mentre il lungomare di Napoli diventerà ancora una volta la più grande discoteca d’Europa, da via Caracciolo fino a via Nazario Sauro. INFO - https://www.facebook.com/events/214708715624437/ Il 31 dicembre 2016 saranno organizzate delle visite guidate speciali e momenti gastronomici accompagnati dalle musiche del Laboratorio “Canti e cunti di Natale” che eseguiranno dei brani tipici della tradizione culturale partenopea. INFO - http://www.teatrosancarlo.it/ Il Capodanno a Pozzuoli sarà arricchito dal concerto in piazza di Alex Britti che rallegrerà tutti con i suoi più grandi successi. A seguire, dj set e discoteca per tutta la notte. INFO - https://www.facebook.com/events/728245663992344/ Torna la favolosa pista di pattinaggio su ghiaccio del Vulcano Buono per adulti e bimbi. Orari speciali nel periodo natalizio. INFO - https://www.facebook.com/vulcanobuono/?fref=ts Dopo molti anni di chiusura, sarà possibile nuovamente ammirare anche gli affreschi proibiti delle Terme Suburbane degli scavi archeologici di Pompei. INFO - http://www.scavidipompei.it/ La mostra curata da Sgarbi continua con tutti i suoi capolavori, infatti sarà possibile ammirare 150 opere di 100 tra gli artisti più importanti degli ultimi sette secoli. Da Tino di Camaino a De Chirico, passando per Caravaggio e Rubens, solo per citarne alcuni. Fino al 28 maggio 2017.INFO - https://www.facebook.com/itesorinascostinapoli/ - http://www.itesorinascosti.it/ Presso le antiche carceri di Castel dell’Ovo di Napoli sarà allestita la 5°Mostra dell’arte Presepiale delle Proloco di Napoli e della sua Provincia. L’esposizione è organizzata dall’Unpli provinciale di Napoli con lo scopo di evidenziare come l’Arte Presepiale appartenga da secoli alla nostra tradizione partenopea attraverso i capolavori di artigiani che sono Maestri selezionati dalle varie Pro loco. Ingresso gratuito. INFO - http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31503 Fino a gennaio sarà valorizzerà l’arte tessile e orafa degli artigiani del Borgo Orefici e Borgo Sant’Eligio con opere che saranno visibili nelle vetrine dei commercianti del posto. a manifestazione ”Arte in Vetrina”, la mostra che ha luogo all’interno del Borgo Commerciale Naturale del Mercato e del Borgo S.Eligio e nelle vetrine degli Orefici di Napoli fino al 6 gennaio 2017. INFO - https://www.facebook.com/LArte-in-Vetrina-1376340989278641/ L’Orchestra del Conservatorio di San Pietro a Majella si esibirà in un concerto di Capodanno sulle musiche di J.Strauss, S.Mercadante, G.Verdi e N.Rota. L’ingresso sarà consentito finoa esaurimento posti.INFO - http://www.sanpietroamajella.it/index.php - 0815644411 - info@sanpietroamajella.it Fino all’1 gennaio potrete divertirvi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio nella Villa Comunale di Torre del Greco nell’ambito dell’Ice Village, in cui ci saranno anche alcune casette di legno ed un atmosfera tutta da vivere. INFO - https://www.facebook.com/icevillagetorredelgreco/ Domenica 1 gennaio 2017, ore 12.00 – Concerto di Capodanno – Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” –Musiche di: G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini, G. Donizetti – Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. INFO - http://www.ravellofestival.com/programma.php Uno dei capolavori del pittore Jan Vermeer, La donna con il liuto, sarà in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli grazie ad un’intesa tra il museo partenopeo ed il Met (Metropolitan Museum) di New York, dove generalmente è esposta la tela. INFO - http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/ Senza Confini è il titolo di questa lunga mostra di fotografie di Steve McCurry. Ogni fotografia del maestro racchiude un mondo complesso di esperienze ed emozioni e in questa mostra saranno esposte sia alcune tra le foto più famose della sua carriera, scatti che non possiamo non conoscere, sia foto dei suoi ultimi lavori e foto non ancora pubblicate.INFO - http://www.mostrastevemccurry.it/ E' la mostra allestita alla Real Casa dell’Annunziata di Napoli con i disegni di Letizia Galli. Fino a fine febbraio 2017 la mostra Storie di Bambini sarà alla Real Casa dell’Annunziata di Napoli. illustrazioni di Letizia Galli che da anni racconta con parole e immagini storie per bambini. INFO - http://storiedibambini.org/sedi/napoli/ A Napoli arriverà uno spettacolo davvero sensazionale ed unico, il Circo delle bolle di saponedella Compagnia Ribolle. Si svolgerà alla Galleria Toledo fino all’8 gennaio 2017. Le bolle saranno create dalle loro esperte mani oppure da originali macchinari ed avranno tutte le dimensioni, piccole, medie e grandi. INFO - http://www.azzurroservice.net/biglietti/il-circo-delle-bolle-di-sapone/ Tombola Spettacolo con Alan De Luca e Lino D’Angiò. Alan e Lino, la sciantosa Elena Vittoria ed lo chansonnier Francesco Cuomo per rivivere la più verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. INFO - 3207749825.Nuovi ritmi, nuovi colori, nuove emozioni per il classico appuntamento benaugurale con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti che, ormai da 22 anni, dà il benvenuto al nuovo anno. INFO - http://www.nuovaorchestrascarlatti.it/concerti/tutti/page-1 Il 1º gennaio 2017 all’Auditorium Fabrizio De André di Scampia si terrà il Concerto di Capodanno “Gospel, spirituals & carols”, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’ingresso sarà gratuito sino ad esaurimento dei posti. INFO - https://www.facebook.com/events/228808917564693/ In occasione delle feste di Natale, il Museo del Sottosuolo di Napoli offre gratuitamente la visita guidata da 'o munaciello a tutti coloro che acquistano il biglietto per L'inferno di Dante nelle repliche di domenica 1 gennaio. La visita guidata dal munaciello sarà possibile nei giorni 5, 6, 7 e 8 gennaio 2017.INFO - http://www.tappetovolante.org/museosottosuolo/prenota.php Si ripete l’appuntamento annuale con i coraggiosi che sfidano le acque del golfo. Il 1° gennaio 2017 si terrà il tuffo di Capodanno alla Rotonda Diaz, proprio alla base del nuovo albero natalizio N’Albero.INFO - https://www.facebook.com/events/1077939108990323/