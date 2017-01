Piazzolla di Nola. Dagli scarichi abusivi scoperto maxi-opificio al nero

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 13:22

San Giuseppe Vesuviano. Dalla lotta agli scarichi abusivi di pezze scoperto un maxi opificio, a Piazzolla di Nola, completamente abusivo facente capo a una serie di società a scatole cinesi. La polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano, guidata dal comandante, Ciro Cirillo, in collaborazione con i colleghi di Terzigno, di Nola e con l'ausilio della guardia di finanza, dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro e dei responsabili dell'asl hanno posto sotto sequestro l'intero immobile, quattromila metri quadri coperti e altrettanti esterni. Scoperta anche la contraffazione di molti prodotti, per lo più trapunte, oltre un milione di pezzi, posti sotto sequestro dalla guardia di finanza. La polizia municipale di San Giuseppe ha obbligato anche alla rimozione dei rifiuti gettati in una strada a valle della cittadina, una parte di questi sono stati bruciati in nottata da ignoti.