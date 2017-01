Mercoledì 4 Gennaio 2017, 20:54

«È difficile trattenere la commozione, perché la musica di Pino è dentro le storie di ognuno di noi, ha attraversato generazioni, la nostra vita». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Televomero, ricordando Pino Daniele a due anni dalla morte dell'artista partenopeo. «Quest'anno non voglio anticipare nulla - ha affermato - ma ci saranno almeno due iniziative straordinarie nel primo semestre del 2017 in ricordo di Pino Daniele. Lui è stato immenso e la sua musica non finirà mai, Napoli l'ha ricordato come meritano i grandi».«Piazza del plebiscito due volte piena, con flash mob e funerale - ha ricordato - Napoli non dimentica e non ha dimenticato, ha fatto tante iniziative in questi anni, ha intestato una via a Pino Daniele». «Oggi ho incontrato le due figlie grandi e il figlio piccolo di Pino Daniele a Palazzo San Giacomo - ha concluso - a dimostrazione che la città non li dimentica, Luigi de Magistris, come uomo prima che come sindaco, non dimentica cosa lui ha rappresentato per Napoli nel mondo e l'amore è davvero senza fine».