Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:16

È il giorno delle conferme, drammatiche, e del silenzio per la famiglia Materazzo ancora sotto choc dopo la notizia dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del giovane Luca, indagato di omicidio premeditato aggravato nei confronti del fratello Vittorio, l’ingegnere di 51 anni massacrato la sera del 28 novembre scorso con 35 coltellate in viale Maria Cristina di Savoia, a pochi passi dall’androne del palazzo dove viveva con la sua famiglia. La vedova, Elena Grande, e le sorelle di Luca e Vittorio, affidano il loro commento all’avvocato Luigi Ferrandino: «Abbiamo appreso dalla stampa la notizia dell’ordinanza di custodia in carcere. - spiega il legale - A nome della famiglia posso solo dire che confidiamo nel lavoro della magistratura ma che davvero non sappiamo nient’altro perché comunicazioni ufficiali a noi non ne sono state date».E poi aggiunge: «Dobbiamo ritenere che, non avendo eseguito l’ordinanza di custodia, gli inquirenti abbiano ritenuto che non ci fosse nulla di ufficiale da comunicare alla famiglia che, quindi, resta in attesa». Luigi Ferrandino conferma inoltre che Luca aveva fatto perdere le sue tracce da circa un paio di settimane, o forse poco meno, ma che a nessuno dei familiari più stretti - con i quali era comunque rimasto sempre in contatto nei giorni successivi al delitto - avrebbe detto nulla circa i suoi spostamenti. Anche la permanenza caprese del giovane Luca - nella casa delle vacanze di una ex fidanzata che lo aveva ospitato per consentirgli di trascorrere qualche giorno di relax lontano dai riflettori accesi su di lui dopo l’omicidio del fratello - la famiglia Materazzo dichiara di averla appresa solo ed esclusivamente dai giornali. L’avvocato Luigi Ferrandino ribadisce, a nome di tutta la famiglia, un concetto già espresso con chiarezza nelle ultime dichiarazioni rilasciate da Elena Grande, la vedova di Vittorio, che ancora non riesce a farsi una ragione di una vicenda nella quale mai avrebbe immaginato di rimanere coinvolta: «Nel palazzo di viale Maria Cristina, Luca non si vede da parecchi giorni e nessuno ha idea di dove possa essere finito». Niente telefonate e nessun messaggio da un bel po’, sparita ogni traccia del giovane, anche gli amici più cari dichiarano di non avere alcuna notizia da diverso tempo. Telefono muto, finestre chiuse e persiane abbassate nella sua abitazione di viale Maria Cristina dove si era rinchiuso in solitudine dal giorno in cui il fratello era stato assassinato.Da qui la preoccupazione espressa dai congiunti per un’assenza decisamente anomala confermata dal blitz di ieri mattina quando, poco prima dell’alba, gli agenti hanno bussato alla sua porta senza però trovare nessuno. Ma c’è dell’altro nella nota dell’avvocato Ferrandino. Che cosa? Un particolare riconoscimento al lavoro della polizia scientifica alla quale, nei giorni scorsi, era già stata data la massima fiducia circa le indagini: «Hanno lavorato giorno e notte, anche nei festivi, - aggiunge il legale della famiglia - hanno studiato e valutato una mole enorme di reperti. Un lavoro immane che richiede molto tempo e che giustifica un eventuale ritardo nell’emissione del provvedimento a carico del principale sospettato». Ecco anche il perché: «Gli investigatori - conclude Ferrandino - hanno voluto avere la certezza di chiudere il cerchio su prove assolutamente inattaccabili».Continua a leggere sul Mattino Digital