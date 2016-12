Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:13

Chi è Luca Materazzo? Il ragazzo affettuoso che non riesce a mettere a frutto i suoi studi perché tormentato dalla difficile situazione economica e dai dissapori che ne devastano la famiglia, o il killer spietato che, secondo l’accusa, sgozza il fratello sul marciapiede davanti a casa? Il bambino legato alla compagna del padre tanto da farsene paladino nei confronti del resto della famiglia, o il ragazzo violento che picchia il fratello tanto da intimorirlo e convincerlo a presentare denuncia?Il figlio che dice: «La morte di papà mi ha privato di tutto, anche della “paghetta” che mi permetteva di vivere», o l’uomo che potrebbe essere legato anche alla morte del genitore? Il ragazzo ridente e muscoloso della sua pagina facebook o quello esile e dimesso che assiste muto e immobile al funerale del fratello?Gli esperti probabilmente si accapiglieranno per definire la personalità dell’indagato, ma forse ricostruire i fatti e ascoltare la voce del protagonista è il primo passo per capire qualcosa di un giallo che affonda le sue radici in una famiglia difficile, divisa da contese ereditarie, ma anche dai sospetti sulla morte dell’ingegnere Lucio Materazzo, padre della vittima e del sospetto assassino, e prima ancora dilaniata dalla separazione dei genitori.Continua a leggere sul Mattino Digital