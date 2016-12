Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:09

Di fronte al cadavere del fratello, impietosamente straziato da oltre trenta coltellate, di fronte a quel panno bianco che copriva una pozza di sangue, lui non ha pianto. No: ha mangiato un panino, masticava lento un panino, quasi a colmare il buco che aveva nello stomaco, quasi a voler asciugare i succhi gastrici prodotti dal cuore schizzato a mille. Eccola la prima traccia sul taccuino degli investigatori, il primo tassello di un’inchiesta culminata in una strana caccia all’uomo: quella di Luca Materazzo, il 36enne accusato di essere l’assassino del fratello Vittorio, l’ingegnere 51enne ucciso lo scorso 28 novembre. Eccola la svolta del delitto di Chiaia: ora Luca Materazzo è ricercato, irreperibile, di qui a poco per lui sarà depositato un decreto di latitanza, quindi inseguito da un ordine di cattura. Mercoledì pomeriggio è stato il gip del Tribunale di Napoli Bruno D’Urso a firmare un provvedimento cautelare per omicidio volontario e premeditato, un mandato di cattura che è stato trasmesso alla Procura e che ha fatto scattare i primi blitz. Ieri mattina, tra le quattro e le cinque, gli uomini della Mobile sono andati a bussare al civico tre di viale Maria Cristina di Savoia, dove hanno rapidamente verificato l’assenza di Luca. Da giorni era sparito, come per altro raccontato dalle colonne di questo giornale negli ultimi aggiornamenti. Aveva lasciato la propria abitazione tra l’otto e il nove dicembre, trascorrendo la notte in casa di una sua amica, prima di far perdere le tracce. Chiara la sua strategia. Luca è scappato quando ha avuto modo di conoscere i reperti su cui sarebbero partite le indagini per evidenziare il Dna dell’assassino. Lì, sul tavolo della scientifica, ha riconosciuto i due coltelli da sub (uno dei quali ancora sporco di sangue), gli abiti usati. E ha capito che per lui non ci sarebbe stato più scampo.Ha così lasciato il telefono sotto carica a casa (immaginando che fosse intercettato) ed è scappato, grazie al sostegno economico e logistico di amici e parenti. Un sostegno reso possibile dalla sua condizione di uomo libero, a differenza di quanto è accaduto nelle ultime ore: chi aiuta oggi Luca commette un favoreggiamento, rischia di essere arrestato.Ma torniamo alla misura cautelare. Cosa c’è nell’ordine di arresto? Indagine condotta dal pool dell’aggiunto Nunzio Fragliasso, dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, la prova regina è il Dna: dai reperti trovati in vico Santa Maria alla Neve (due coltelli da sub, uno insanguinato, due giubbini, due paia di calzini, un paio di pantaloni e una maglietta, un casco integrale) è emerso un solo profilo genetico, oltre quello della vittima. Quadro chiaro - spiega la scientifica del primo dirigente Fabiola Mancone - su quei reperti c’erano solo le tracce di Vittorio e Luca, i due fratelli. Ma non c’è solo la prova scientifica agli atti. Ci sono le testimonianze di amici e parenti dei due fratelli, che hanno confermato l’astio esistente in casa, specie dopo la morte del loro genitore Lucio. Poi una serie di indizi che hanno posto sin dalle primissime battute investigative la posizione di Luca sotto il cono d’ombra dei sospettati. Al di là del panino mangiato sul cadavere del fratello, ci sono una serie di elementi che vengono ripercorsi dal gip. Luca non aveva un alibi. Anzi. Nel suo racconto c’è un buco di svariati minuti, che nessun testimone - almeno al momento - è riuscito a coprire.Continua a leggere sul Mattino Digital