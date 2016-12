Sabato 24 Dicembre 2016, 10:38

Lo dice forte e chiaro, rivolgendosi alle tante persone che conoscono o hanno frequentato di recente il presunto assassino: «Chi ha favorito e copre la latitanza di Luca Materazzo è moralmente complice di un delitto terribile». Lo dice al Mattino il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, capo del pool che sta indagando sull’omicidio dell’ingegnere Vittorio Materazzo, trucidato sotto casa – secondo le indagini - proprio dal fratello Luca. Rompe un silenzio durato quasi un mese, proprio nel pieno della caccia all’uomo, della grande rincorsa all’assassino dell’ingegnere di Chiaia. Un appello, una sorta di avviso, che punta a sensibilizzare la coscienza di quanti hanno assistito increduli alle vicende di queste settimane, più che ad incutere timore per i risvolti penali riservati a chi offre assistenza a un latitante o tace su circostanze utili alle indagini. Non potete essere complici di un assassino - insiste il numero due della Procura di Napoli - non potete coprirne le mosse. Una sorta di appello vibrato proprio mentre tra Procura e Questura si lavora alla definizione di un mandato di cattura internazionale.La caccia a Luca Materazzo va avanti in modo incessante, sia nelle case della Napoli bene, con le decine di decreti di perquisizione notificati a notabili o professionisti di Chiaia (tutti legati da rapporti di amicizia o di parentela con Luca), sia battendo piste estere: fino a questo momento, non sono emersi riscontri a proposito di biglietti aerei acquistati da Luca dagli aeroporti di Napoli e Roma, mentre si attendono gli esiti di analoghe richieste negli altri scali nazionali.Ma torniamo all’appello del braccio destro del procuratore Giovanni Colangelo. L’aggiunto Fragliasso interviene anche sulla fuga beffa di Luca, in relazione alla decisione di chiedere un provvedimento di arresto solo dopo l’esito della prova del Dna. Spiega il magistrato: «Non entro nel merito delle indagini, ma mi limito ad osservare che siamo in uno Stato di diritto nel quale i processi si fanno nelle aule di giustizia e non in piazza o sui giornali e si basano su prove e non su meri sospetti». Detto senza alcuna intenzione polemica, non bastano gli indizi a tenere in galera un incensurato, né è possibile piazzare un piantone fisso all’esterno di un’abitazione, magari per pedinare un cittadino libero per quanto indagato di omicidio.Continua a leggere sul Mattino Digital