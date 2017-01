Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Signora di qui non si passa, oggi non potete entrare nel negozio». Queste le parole che alcuni manifestanti hanno rivolto alla clientela della catena di prodotti sportivi in via Arenaccia a NApoli, dove il Movimento di Lotta-Disoccupati "7 Novembre" ha impedito il regolare funzionamento dell'esercizio. Una catena umana, costituita dai disoccupati in protesta, ha isolato da circa un'ora i locali bloccandone i due ingressi e scatenando lo sdegno dei cittadini. «Sono in attesa da 40 minuti di poter entrare ed anche se è giusto eventualmente manifestare per i propri diritt i- afferma Alex, un giovane napoletano cliente del negozio - non è questo il modo di farlo, procurando un danno ai lavoratori onesti e alla clientela». Sul posto sono arrivate alcune volanti della polizia per identificare i manifestanti e ristabilire il regolare funzionamento dell'esercizio.