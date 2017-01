Napoli, donna si affaccia al balcone per vedere i fuochi d'artificio ed è colpita da un proiettile

Domenica 1 Gennaio 2017, 02:16 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 09:19

Non è trascorsa un'ora dallo scoccare della mezzanotte e dai primi botti esplosi a Napoli che il bilancio dei feriti conta già una vittima colpita da un proiettile. Un colpo di pistola ha trapassato la gamba di una signora napoletana che era affacciata al balcone della sua casa in via Comunale Miranda, nel quartiere Ponticelli.La donna si era sporta per ammirare i fuochi pirotecnici quando è stata trafitta dal proiettile che non è rimasto conficcato nell'arto ma le ha letteralmente trapassato la gamba, come accertato dai sanitari del 118 intervenuti in un primo momento e, successivamente, dal personale medico dell'ospedale 'Loreto Mare' dove la donna è stata ricoverata.Al momento dei soccorsi la signora non è stata in grado di fornire spiegazioni circa l'accaduto, né si è resa conto da dove potesse provenire il proiettile ma, come ogni Capodanno, è quasi certo che si tratti delle esplosioni d'arma da fuoco utilizzate in maniera criminale balorda per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.