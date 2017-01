Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre del Greco. Una donna di 64 anni si è lanciata questa mattina dal balcone del suo appartamento di via Gramsci, traversa che collega la periferia al centro storico di Torre del Greco. Sposata e con due figlie, soffriva di depressione. Alle prime luci del giorno la donna ha spalancato le finestre di casa e si è lanciata nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione: sul posto ora ci sono i medici del pronto intervento e gli agenti di polizia guidati dal dirigente Davide Della Cioppa.E' il terzo suicidio a Torre del Greco negli ultimi dieci giorni: appena sabato scorso una 46enne, moglie di un noto farmacista del centro storico e mamma di un adolescente, si è gettata dal quarto piano nel giorno del compleanno del figlio 15enne. Sul caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta ed è stata anche disposta l'autopsia per verificare se la donna avesse assunto sostanze stupefacenti.Prima ancora, il 2 gennaio scorso, un anziano si è lanciato dal quarto piano del suo appartamento di via Amalfi ed è morto sul colpo: 86 anni, pensionato marittimo, l'uomo si è barricato in casa con l'intento di togliersi la vita.