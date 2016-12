Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito delle operazioni predisposte per il periodo delle festività natalizie per contrastare il fenomeno del commercio abusivo e di merce contraffatta, gli agenti dell’Unita operativa polizia investigativa centrale sono intervenuti in zona Duchesca controllando 3 depositi nei quali erano conservati capi di abbigliamento e articoli con marchi falsificati pronti per essere immessi nel mercato ambulante.Le operazioni, svoltesi con l’impiego di 20 agenti con auto e moto del corpo, hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti con marchi falsi di note griffes:800 maglie (Kway; Giorgio Armani; Adidas; Dsquared; Liu Jo; Ralph Lauren; Pirex; Colmar; Lacoste; Fred Perry; Blauer; Burberry); 1300 pantaloni (Armani; Dsquared; Stone Island; Burberry; Louis Vitton; Gucci; Liu Jo); 650 giubbini (Kway; Blauer).In particolare in uno dei depositi, la merce era stata abilmente occultata in una stanza nascosta dietro uno specchio a muro. Sul posto è stato identificato un cittadino extracomunitario di origine marocchine di anni 37, già noto agli agenti. Allo stesso è stata sequestrata una somma in contanti di euro 3750, proventi delle attività illecite.