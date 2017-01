La chitarra Paradise torna a Santa Maria La Nova per ricordare Pino Daniele. Tra le iniziative organizzate a Napoli in memoria dell'artista scomparso il 4 gennaio 2015, c'è infatti la posa di una copia in ferro zincato della chitarra usata da Pino, nella via intitolata a lui e che è a pochi passi dalla casa natale dell'artista, in via Santa Maria la Nova. La riproduzione della chitarra è stata installata sulla facciata di un palazzo all'angolo della strada, già diventata meta di pellegrinaggi da parte dei tantissimi fan di Pino.

La

chitarra

stata riposizionata stamattina al civico 21 di piazza Santa Maria La Nova. Lo strumento fu realizzato nel primo anniversario della morte del

Nero a Metà

per volere degli amici ma era stato rimosso a luglio scorso per consentire i lavori di ristrutturazione dell'edificio. La

Paradise

realizzata da Domenico Moxedano oggi quindi è tornata al suo posto tra l'emozione dei fedelissimi di Pinotto, e sarà al centro delle tante manifestazioni, compreso il flash mob, in programma per ricordare Pino.

Martedì 3 Gennaio 2017, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» è