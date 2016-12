Venerdì 30 Dicembre 2016, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 13:48

«A Capodanno festeggiate, ma non fate follie con fuochi d’artificio e materiale pirotecnico». Ne ha visti di casi il dottor Mariano Marmo responsabile della prevenzione da lesione di fuochi d'artificio dell'ospedale Cardarelli di Napoli, struttura di riferimento per gli infortuni da «botti di Capodanno». E così lancia, ancora una volta l’appello per evitare di farsi male ma spiega anche cosa fare in caso di infortunio.