Martedì 10 Gennaio 2017, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:30

Permessi per costruire e condoni in aree con vincolo paesaggistico dovranno aspettare ancora prima di tornare a regime. La commissione Edilizia Integrata, infatti, è decaduta lo scorso luglio. Ma i tempi per la nomina della nuova commissione Locale del Paesaggio non si annunciano brevi. La delibera di riforma, che reca anche la modifica del regolamento edilizio, infatti, approvata in giunta il 30 dicembre scorso, è ferma alla segreteria generale per l'acquisizione dei pareri. Una volta ottenuta la validazione dei tecnici dovrà essere pubblicata sull'Albo Pretorio per almeno 15 giorni, prima di passare in consiglio comunale.Se l'istruttoria dovesse essere completata in settimana, la prima data utile ipotizzata potrebbe essere il 30 gennaio. Solo dopo l'ok dell'assise, la presidenza del consiglio potrà far partire il bando pubblico per la raccolta dei curricula degli esperti. Anche in questo caso, i tempi minimi di pubblicazione dell'avviso sono di 15 giorni. Dopodiché, l'assemblea cittadina dovrà tornare a riunirsi per l'elezione dei commissari. Difficile che si riesca a chiudere la partita prima di febbraio. L'intenzione dell'amministrazione è di procedere alle nomine delle due commissioni Edilizia per la quale sono già arrivati i curricula dei tecnici e del Paesaggio, contestualmente.Chi esprimerà i pareri sulle tematiche edilizie e paesaggistiche fino ad allora? Come accaduto negli ultimi 7 mesi, la competenza per gli interventi che ricadono in aree con piani paesaggistici è passata a Regione e Soprintendenza, che però intervengono solo sui casi urgenti e di rilievo. «La legge spiega l'ex assessore all'Urbanistica Luigi De Falco consente ai cittadini di chiedere l'intervento in surroga della Regione, ma è chiaro che la procedura è poco rodata. C'è difficoltà da parte del cittadino a conoscere quali siano gli uffici competenti e i moduli da utilizzare». Per questo, da luglio ad oggi, in assenza della commissione Edilizia Integrata, le pratiche si sono pressocchè fermate negli uffici. In attesa di essere trasmesse alla nuova commissione, come già accaduto nel 2013.Non mancano le critiche sulla tempistica. «Ci troviamo di fronte a una norma adottata per la prima volta spiega il presidente del consiglio comunale Alessandro Fucito - con 3 anni e mezzo di ritardo rispetto alla norma regionale del 2011, che, a sua volta, segue il decreto legislativo del 2004. L'amministrazione è stata sollecitata più volte, dallo scorso settembre, ad approvare la delibera. Non era possibile, in assenza di un atto normativo, emanare il bando per le nomine, che dovrà recare anche le modalità di elezione dei membri».«Stiamo compulsando da mesi l'amministrazione e il presidente del consiglio comunale afferma la consigliera Laura Bismuto - affinché si arrivi in tempi rapidi alla nomina della commissione Paesaggio. Auspichiamo che la delibera sia trasmessa in commissione Urbanistica a stretto giro». C'è anche un altro dato che fa riflettere gli addetti ai lavori. La nuova commissione Paesaggio sarà composta da soli 5 membri, contro i 17 della commissione Edilizia Integrata. «Con un terzo dei commissari incalza De Falco si rischia di creare un imbuto per la lavorazione delle pratiche e di rallentare enormemente l'attività. Il Comune non era obbligato a prendere questa strada. Napoli è una grande città e le aree con piano paesaggistico, sulle quali deve intervenire la commissione, sono tantissime, senza contare le quasi 30mila domande di condono ancora in giacenza».