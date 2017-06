Edward Norton, vacanza in versione familiare tra la Costiera Amalfitana e Capri

Domenica 18 Giugno 2017, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica in mare, tra Amalfi, Positano e Capri, per l’attore americano Edward Norton in versione familiare, con la moglie Shauna Robertson, il figlio Atlas e alcuni amici. Una gita tra le perle del golfo che ha incantato grandi e piccoli che, saliti sul barchino di Lucibello, hanno raggiunto al largo lo yacht di Carmine Rispoli, l’armatore amalfitano che da qualche tempo fa la spola tra la Costiera e Capri portando in giro le star internazionali.Tappa per il lunch a Positano e rientro nel tardo pomeriggio ad Amalfi dove la famiglia Norton sta trascorrendo un periodo di vacanza. Il fascinoso attore bostoniano, famoso in tutto il mondo, ha ricevuto nella sua carriera ben tre candidature all’Oscar per American History X, Birdman e Schegge di paura. Quest’ultimo film gli ha fatto conquistare il Golden Globe come miglior attore non protagonista.