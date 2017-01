Martedì 10 Gennaio 2017, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani scuole chiuse a Vico Equense, Piano di Sorrento e Massa Lubrense. E' quanto stabilito dalle rispettive amministrazioni comunali a causa dell'eccessivo abbassamento delle temperature. Il sindaco Andrea Buonocore a Vico Equense con un'ordinanza ha stabilito lo stop delle attività didattiche presso l'Istituto comprensivo «Caulino» sia nella sede centrale di Moiano che in quelle distaccate di Massaquano, Sant'Andrea e Arola. «Si tratta della zona collinare - spiega il primo cittadino - dove molte strade interne sono ricoperte di neve». Regolari, invece, le lezioni presso l'Istituto comprensivo «Costiero».A Piano di Sorrento il sindaco Vincenzo Iaccarino ha optato per la chiusura della scuola della frazione dei Colli di San Pietro. Nell'esteso territorio di Massa Lubrense il sindaco Lorenzo Balducelli ha ordinato la sospensione delle attività presso tutti gli istituti scolastici in quanto «non si può garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico per le evidenti difficoltà di viabilità».