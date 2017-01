Napoli. Emergenza gelo: 11 comuni senz'acqua nella notte

Sabato 7 Gennaio 2017, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici Comuni senza acqua nelle ore notturne. La Gori, azienda che gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale sarnese-vesuviano della Campania, in accordo con le amministrazioni locali, per preservare gli impianti idrici dai possibili danni causati dal gelo ha deciso di sospendere l'erogazione idrica fino a domenica 8 gennaio nei territori a quota superiore a 500 metri. Si tratta dei Comuni di Pimonte, Fisciano, Bracigliano, Lettere, Gragnano, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense, Ercolano, Capri, Anacapri che questa notte, dalle 22 fino alle 7 di domattina, non disporranno della fornitura di acqua. Probabile stop anche nella notte tra domenica e lunedì. Tra queste città, sei sono quelle in cui la chiusura riguarderà l'intero territorio.Invece, a Vico Equense la sospensione interesserà esclusivamente le zone di Santa Maria del Castello, Ticciano, Moiano, Preazzano, Arola; a Gragnano quelle di Castello, via Aurano, via Caprile; a Sorrento le aree di Campitello, via Nastro Verde, via Zatri, via Sant'Agnello, via Nastro Azzurro; a Massa Lubrense le località di Sant'Agata, Torca, Tore Pineta, via Pontone, via Nastro Azzurro; a Ercolano via Arena San Vito, via Casevecchie, via Fossogrande, via Cegnacolo, via Cupa Monti, via Croce dei Monti, traversa Palmarosa, via Cook, via Vesuvio, via Palmieri, via Viulio, via Trentola seconda, via della Barcaiola, via Castelluccio, via Monaco.«Preferiamo togliere la fornitura nelle ore notturne, svuoltando i tubi per evitare il pericolo di congelamento in questi giorni di freddo intenso» spiega Andrea Palomba, responsabile operativo Gori.Intanto sono scopiatti nella giornata di oggi oltre 100 contatori . Particolarmente difficile la situazione nel Comune di Bracigliano dove gli operatori si stanno spostando in bicicletta perchè non possono camminare. «Entro stasera risolveremo tutti i guasti - afferma Franco Negro, della Gori - Le squadre oggi si sono presentate spontaneamente viste le condizioni metereologiche».Oltre cento contatori sono esplosi a causa del gelo. E, nella zona del Sarno, in particolare a Bricignano, i tecnici stanno usando in bicicletta perché le strade sono invase dalla neve. Proteggere con materiale isolante i contatori esterni e lasciare il rubinetto dell'acqua aperto durante la notte. Questi i principali rimedi per prevenire il pericolo di congelamento e rottura di tubature e impianti idraulici. L'elevato abbassamento delle temperature può provocare danni alle condutture: è già accaduto due anni fa. Tante adesso sono le raccomandazioni per evitare spiacevoli sorprese. «Il primo gennaio 2015 abbiamo dovuto sostituire circa 6mila contatori rotti a causa dell'eccessivo freddo» racconta Andrea Palomba, responsabile operativo Gori, che è l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale sarnese-vesuviano della Campania. «Con la forte diminuzione delle temperature - continua - per limitare i fenomeni di congelamento e rottura degli impianti interni e dei contatori consigliamo di proteggere con materiale isolante quelli siti al di fuori dei fabbricati. Inoltre, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto in casa. Questo accorgimento evita che l'acqua possa permanere all’interno delle tubature con il pericolo di congelare, aumentare dunque di volume, e danneggiare l’impianto stesso». I contatori vanno coperti con materiali isolanti come polistirolo e non con stracci che, in alcuni casi, possono peggiorare la situazione.Intanto la Gori ha anche stabilito la sospensione dell'erogazione idrica durante le ore notturne fino a domenica 8 gennaio nei territori a quota superiore a 500 metri e in particolare a: Pimonte, Fisciano, Bracigliano, Lettere, Gragnano, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense, Ercolano.