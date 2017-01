Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:26

«In qualità di garante dei diritti degli animali in prorogatio segnalo l'iniziativa di Milano che ha aperto un dormitorio anche per gli animali al seguito. L'inverno prevede ancora basse temperature e giorni nei quali sarà impossibile dormire all'aperto come molti clochard del territorio cittadino fanno con i loro animali». È quanto scrive Stella Cervasio in una lettera inviata all'assessorato al Welfare del Comune di Napoli.«Separare un proprietario dal proprio animale non è giusto né propizio per entrambi - afferma Cervasio - e potrebbe creare un danno irreparabile al comportamento del cane (o del gatto o di qualsiasi altro animale di altra specie), oltre che una forte lacerazione emotiva all'umano che è già provato da una vita di difficoltà e privazioni. Considerata altresì la difficoltà che sarebbe creata all'ospedale Frullone a ricoverare anche solo temporaneamente animali tolti ai proprietari alloggiati nel dormitorio, chiedo di provvedere a definire uno spazio idoneo dove poter ospitare insieme animali e persone in difficoltà. Mi impegnerei, se tale proposta fosse accolta in tempi brevi, a reclutare una serie di volontari animalisti disposti a offrire il loro aiuto per la realizzazione del progetto».