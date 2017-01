Lunedì 9 Gennaio 2017, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 16:54

ERCOLANO - Da tempo era in detenzione domiciliare ma i carabinieri lo tenevano sotto stretta sorveglianza. Silvio Viola, 36 anni, pregiudicato ritenuto affiliato al clan Birra-Iacomino, è stato arrestato nuovamente questa mattina dopo una perquisizione dei militari della compagnia di Torre del Greco, aliquota operativa, col capitano Emanuele Corda.In casa del pregiudicato, un appartamento in un condominio di piazza Trieste e Trento. Oltre a 40 grammi di hashish, i carabinieri hanno rinvenuto una micidiale pistola calibro 22 monocolpo. Un'arma dagli effetti letali ma facile da occultare viste le dimenioni che non raggiungono i cinque centimetri.