Ercolano, protestano gli studenti del Tilgher: subito il nuovo istituto

Giovedì 22 Dicembre 2016, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 15:12

Ercolano. Ha attraversato la città il corteo degli studenti dell'Istituto Tilgher di Ercolano. Motivo dell'agitazione la mancata firma della convenzione per l'attivazione delle attività laboratoriali e tecnico-pratiche, a causa di ritardi burocratici della Città Metropolitana, oltre alla richiesta di tempi certi sulla conclusione dei lavori per ultimare la realizzazione del nuovo istituto alberghiero, previsti per gennaio 2018. Il sindaco Luigi de Magistris, negli scorsi mesi, ha infatti firmato una delibera con cui si adotta uno "stralcio funzionale" al progetto iniziale dei lavori, consentendone dunque il riavvio dopo anni e, soprattutto, dopo le tantissime lotte studentesche susseguitesi.«Non possiamo però esercitarci- lamentano gli studenti del Tilgher - Eppure questa scuola dovrebbe insegnarci a cucinare, a diventare chef, a gestire una sala e un ristorante». «Chiediamo tempi certi per la conclusione dei lavori - sottolinea Roberto Raiola, docente e tra i responsabili della Comunità del Tilgher di Ercolano - e un tavolo di lavoro con tutti i responsabili istituzionali per garantirci tempi brevi per i lavori così da risolvere tutti i disagi che da anni vivono gli studenti dell'indirizzo Alberghiero del Tilgher».Eppure, nel panorama scolastico dell’area vesuviana, il Tilgher rappresenta un’eccellenza tra gli istituti superiori: la scuola si è sempre distinta per la partecipazione a scambi culturali internazionali e alla realizzazione di numerosi laboratori extracurriculari. «Siamo vicini agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale del Tilgher. La lotta per la realizzazione del nuovo istituto in via Caprile è pienamente condivisa dall’amministrazione che si sta impegnando con la Città Metropolitana affinché venga data in tempi rapidi una decisa accelerata ai lavori. Avere una nuova scuola superiore a Ercolano sarà il vero trampolino di lancio per il riscatto culturale della città», così invece il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.