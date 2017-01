Esce a comprare un regalo, scomparsa una 20enne: appello dei familiari

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 19:58

TORRE DEL GRECO. Esce per fare un regalo e non rientra più a casa: scomparsa 20enne torrese. Familiari in pena per la giovane Filomena Spineto scomparsa questa mattina dal centro storico e di cui non si hanno notizie. La giovane di piazza Luigi Palomba è sposata con due figli piccoli, è uscita di casa in mattinata non portando con sé il cellulare e, allo stato, è irreperibile, nessuno l'ha vista. Al momento della scomparsa indossava leggins neri, un maglioncino pesca, un giubbotto e un cappello nero, scarpe da ginnastica. Non aveva nemmeno la borsa perché non si sarebbe allontanata di molto.«Aiutateci - ha detto la zia Angela Del Prete - non sappiamo cosa pensare. Ci ha detto che sarebbe uscita per fare un regalo e che ci avrebbe impiegato massimo mezz'ora, per cui non ha portato nemmeno con sé il telefonino, ed ora non sappiamo come cercarla». L'appello è anche sui social con centinaia di segnalazioni. Chi dovesse vedere la ragazza chiami subito al numero 3667151803