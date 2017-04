Domenica 16 Aprile 2017, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 20:33

Napoli. Intorno alle 2 di stanotte un boato ha svegliato i Quartieri Spagnoli e via Toledo. Una forte esplosione si è verificata all'angolo di via Galluppi, dove è stato danneggiato il manto stradale proprio davanti al negozio «Piazza Italia» che a breve dovrebbe essere inaugurato. Sono state danneggiate anche tre auto e la vetrina del negozio di «Leonetti» è andato in frantumi. Non sono stati registrati feriti. Ignote al momento le cause del gesto, non si esclude l'ombra del racket.