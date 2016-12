Pozzuoli - Tutto sembrava esser filato liscio per il giovane malvivente che con casco integrale, pistola in pugno, si era presentato alla cassa della «Farmacia Domiziana», a pochi passi dall'Anfiteatro Flavio, in corso Terracciano, a Pozzuoli, facendosi consegnare l'incasso della giornata. Ma uno dei medici in servizio è riuscito con un pesante oggetto contundente, lanciato dall'interno del locale, ad abbattere lo scooter parcheggiato all'ingresso sul quale il rapinatore stava per fuggire.



Disorientato e circondato da passanti e clienti attirati sul posto dalle grida delle vittime, il giovane ha cercato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente accerchiato, bloccato, e picchiato con calci e pugni da una piccola folla che gli ha strappato il casco dal capo. Nella ressa, il rapinatore ha perso anche il bottino. Sono accorsi gli agenti del commissariato di Pozzuoli, ma il giovane, sebbene pesto, è riuscito a divincolarsi ed a dileguarsi. La Polizia sta vagliando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della farmacia e di alcuni negozi della zona. È stato già individuato un complice dell'autore della rapina, fuggito alla reazione dei clienti.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:30

