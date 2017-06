Domenica 18 Giugno 2017, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:05

Il centro commerciale Il Molino, ubicato alle Colonne di Giugliano, è stato sgomberato poco fa per un incendio scoppiato nell'area esterna alla struttura, che avrebbe interessato materiali di indifferenziato, nelle vicinanze degli impianti di raffreddamento dei locali. Colonne di fumo hanno invaso in breve la zona, causando panico tra i clienti che affollavano i negozi del complesso commerciale e tra gli automobilisti in transito.Le fiamme sono state spente anche con l'ausilio del personale dipendente e della vigilanza interna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con i carabinieri di Sant'Antimo e gli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore. Indagini sono in corso per stabilire i motivi dell'incendio.