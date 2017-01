Giovedì 5 Gennaio 2017, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 20:20

Applausi, chitarre e un'intera piazza che canta: con questo flash mob Napoli ricorda Pino Daniele. A soli due anni dalla sua scomparsa, è di nuovo piazza del Plebiscito ad accogliere i fan e il sound di Pino.Decine i gadget legati al cantautore. Fasce, sciarpe, cd e biglietti di vecchi concerti. Tutto ciò che ha rappresentato attimi di vita, pensieri e ricordi legati a Pino Daniele, oggi è in piazza a comporre un vero “mosaico di emozioni”.Il freddo non sembra incidere sulla voglia e sulla voce delle centinaia di persone accorse che cantano a squarciagola tutti i successi che l’hanno resto famoso e che hanno accompagnato la loro vita.Una sola voce riscalda Napoli in questa gelida notte di Gennaio. Le note e le melodie di Pino Daniele, pulsano in un piazzale in cui il tempo pare essersi fermato. A ogni pausa tra una canzone e l'altra il coro urla il nome di Pino. Come a stringerlo in un unico grande abbraccio.