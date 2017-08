Tragedia in ospedale, doppia inchiesta sulla morte del ragazzo napoletano dopo 4 ore d'attesa

Domenica 20 Agosto 2017, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Esprimo dolore, sgomento e rabbia per la morte del giovane di 23 anni nel presidio ospedaliero del Loreto Mare, in circostanze che, se confermate, sono inaccettabili e incompatibili in una organizzazione ospedaliera la cui priorità assoluta è salvare vite umane» dice il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza sulla vicenda dell'attesa di 4 ore del giovane in codice rosso per un trasferimento in un altro ospedale. Forlenza esprime «partecipazione umana e sentite condoglianze ai familiari». «D'intesa anche con la Regione, per l'accertamento delle responsabilità presenterò personalmente denuncia alla Procura».«Ho avviato una indagine interna tramite il servizio ispettivo aziendale per accertare eventuali omissioni o mancanze organizzative, ciò anche ai fini di responsabilità disciplinari. Massimo rigore. I familiari e i cittadini sappiano che è interesse primario del direttore generale e degli operatori della Asl, che sulla vicenda si faccia piena chiarezza, fino in fondo, senza guardare in faccia nessuno»