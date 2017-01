Giovedì 5 Gennaio 2017, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 11:00

CAPRI - Disagi a Capri per il maltempo. Il mare mosso e il forte vento hanno determinato la soppressione da questa mattina delle maggior parte delle corse di linea per Capri. Soltanto la nave Caremar "Fauno" ha garantito stamane le partenze tra Capri e Napoli, mentre tutte le altre corse sono ferme. Le condizioni meteomarine sono in peggioramento, per cui anche la nave potrebbe interrompere il servizio nel prosieguo della giornata. Disagi anche sulla tratta Capri-Sorrento, con la nave veloce "Isola di Procida" che, partita da Capri, non è riuscita a ormeggiare nel porto di Sorrento a causa delle fortissime raffiche di vento e ha dovuto dirigersi a Napoli. In arrivo gelate notturne: la Gori in un avviso ha invitato la popolazione a lasciare scorrere durante le ore notturne un filo d'acqua per evitare che le tubature idriche possano ghiacciare.