Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:10

Le storie parallele al processo Fortuna Loffredo. Tante. C'è al momento la verità investigativa ricostruita in due anni di complicate indagini della procura di Napoli Nord, condotte dal procuratore aggiunto Domenico Airoma e dal pm Claudia Maoni. Magistrati in gamba e coscienziosi, che hanno indicato in Raimondo Caputo, detto Titò, l'orco e l'assassino della piccola bambina del parco Verde. Una verità ora al vaglio del processo in corso presso la quinta sezione di Corte di Assise di Napoli. Ma oggi potrebbe venire fuori un'altra verità. Quella ricostruita da Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, all'epoca del delitto detenuto in carcere per un cumulo di ben sette condanne passate in giudicato per vendita di cd contraffatti e contrabbando di sigarette. Pietro Loffredo, che non ha mai fatto mistero di ritenere un abbaglio giudiziario quello della Procura di Napoli Nord. E che dopo tanto parlare ha presentato una circostanziata denuncia agli stessi pm che hanno indagato sulla morte delle figlia. Una denuncia, come ha confermato ieri durante una delle pause dell'udienza, che vede nello scomodo ruolo di sospettati del delitto Claudio Luongo (ex convivente della mamma di Fortuna e padre dell'ultimo figlio di Mimma Guardato), la sorella di questi Mena, e la mamma Rachele Di Domenico, la donna che fece sparire la scarpetta di Chicca, per non aver noie con le «guardie». Un intero nucleo familiare che abita all'ottavo piano, lo stesso dove si trova quel terrazzo maledetto dal quale sarebbe stata scaraventata nel vuoto Fortuna Loffredo.Questa mattina alle 11, Pietro Loffredo si troverà faccia a faccia con il pm Claudia Maone, a cui è stata affidata la denuncia del papà di Chicca, come persona informata sui fatti. Dovrà spiegare al magistrato i contenuti di quanto esposto e i motivi per quali indica in queste tre persone gli autori del delitto e i ruoli che avrebbero avuto. Ovviamente Loffredo rischia grosso, perché accusare qualcuno di un reato così grave senza prove né riscontri configura il reato di calunnia, un reato per il quale, a differenza della querela, si procede di d'ufficio e che comporta una pena massima a otto anni di reclusione.Un'altra verità, forse appena accennata, potrebbe nascondersi nella mancata reazione di Marianna Fabozzi alle accuse, ribadite con forza nell'udienza di ieri, che Titò muove alla sua ex convivente, ritenuta dall'uomo l'assassina di Chicca con la complicità della prima figlia della Fabozzi, quella stessa ragazzina che lo accusa di aver scaraventato giù la sua amica del cuore. Marianna Fabozzi preferirebbe il silenzio per non «inciampare» su una reazione che potrebbe trascinarla verso l'accusa di complicità nell'omicidio di Fortuna e farle rischiare così un ergastolo, piuttosto che qualche anno di galera per non aver impedito che Titò abusasse delle sue tre figlie, secondo l'attuale capo di imputazione.