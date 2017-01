Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 10:15

Coperte, cibo e bevande calde. Queste le soluzioni messe in campo dai volontari che in giro per la città - in queste ultime notti di freddo polare - vanno in soccorso dei clochard nei quartieri più "a rischio" a Napoli. Ma non solo. L' allerta meteo infatti, ha mobilitato anche gli uomini della Poliza locale che - in ogni area della città - invitano i senza fissa dimora a trovare rifugio nelle stazioni della Metro lasciate aperte per loro.Tutti - o quasi - accettano di abbandonare marciapiedi e gallerie per ripararsi dalle insolite e rigide temperature. «Non si può dormire in queste condizioni» ci dice Achbar di origini afgane ed in Italia da un anno, «con questo freddo si rischia la vita. Io sono qui da poco e non trovando lavoro non riesco a vivere differentemente. Da tempo dormo sotto i porticati della galleria Principe di fronte al Museo nazionale, ma in queste ultime due notti non ho potuto fare a meno di andare nella stazione di piazza Cavour».Non tutti però intendono abbandonare i propri ripari. Spesso le ragioni di questo rifiuto sono legate ai cattivi rapporti che passano tra i vari rappresentati delle diverse comunità. Non è insolito, infatti, che si scatenino liti che spesso terminano in risse. «Il nostro lavoro», dichiara l'assistente capo Giuseppe Zullo della Polizia locale, «è quello dei mediatori culturali. Ci troviamo frequentemente a dover capire le esigenze dei differenti gruppi etnici con cui ci troviamo la lavorare e la cosa non è certamente facile. Bisogna comprendere le esigenze di tutti salvaguardando prima di tutto il bene comune e la loro stessa vita».Ci sono casi, poi, in cui sono gli stessi italiani a trovarsi in strada senza la voglia o la possibilità di poter ricongiungersi con i familiari. «Io sono di Afragola», racconta il sessantunenne Antonio, «e da chequando è morta mia moglie ho deciso di intraprendere questa vita. Non mi importa del freddo o delle difficoltà, sono solo e la strada è stata la mia scelta». Proprio Antonio, durante gli accertamenti di routine, ha accusato forti dolori alla gamba rendendo indispensabile l’intervento del personale del 118. «Nel corso dei nostri controlli», conclude l’assistente capo Zullo, «ci troviamo spesso di fronte a situazione disperate. La strada cambia l’aspetto e l’animo di chi la vive. Noi non possiamo fare altro che restare accanto a chi ha bisogno del nostro aiuto evitando il peggio».