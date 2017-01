Martedì 10 Gennaio 2017, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:54

CERCOLA. Rintracciata a Cercola un'auto rubata a Napoli, arrestato il ricettatore in trasferta da Sant'Anastasia. Nell'auto un fucile calibro 20 senza matricola e circa mille cartucce. È stato il sistema satellitare 'gps' installato sull'auto, una Fiat 600, ad incastrare il ladro, Giovanni Francato, 47 anni, pregiudicato: la vettura è stata rintracciata in un viale del comune di Cercola, agganciata dal sistema satellitare dei carabinieri.Tutto è cominiciato dalla denuncia, anzi dal furto della Fiat 600, nel primo pomeriggio nel quartiere di Napoli-Ponticelli. Ne è scattata un'immediata denuncia alle forze dell'ordine che si sono messe in moto per rintracciare l'auto che nel giro di poche ore è stata localizzata - tramite il sistema satellitare g.p.s. installato - dalla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco a pochi chilometri dal luogo del furto, nel vicino territorio di Cercola.Rintracciata, dunque, l'auto, sono intervenuti i militari della locale tenenza che hanno intimato l'alt all'uomo alla guida. Quest'ultimo alla vista dei carabinieri ha, al contrario, ingranato la marcia e superato noncurante il posto di blocco delle forze dell'ordine. Una fuga durata poche centinaia di metri: il ladro è stato fermato e sottoposto a fermo l'accusa di ricettazione. Non solo. All'interno della Fiat 600 i carabinieri hanno trovato un fucile calibro 20, senza matricola e ben 730 cartucce di diverso calibro, in più un richiamo per volatili. Il materiale sequestrato ha aggiunto un ulteriore reato al pregiudicato che dovrà rispondere anche di detenzione illegale di arma clandestina.