Fuorigrotta: incendi in varie zone del quartiere. in via Campegna i residenti intervengono per domare le fiamme

Domenica 18 Giugno 2017, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:03

Pomeriggio "di fuoco" nell'area di Fuorigrotta, dove da oltre quattro ore non c'è tregua per i diversi incendi che hanno interessato il quartiere e le zone limitrofe.Ampi spazi di terreno al di sotto della collina che termina sulla via Caravaggio e più precisamente in via Zanfagna - all'interno di un parco privato - stanno bruciando da diverse ore.Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni che però non sono state direttamente interessate. Ma non basta. Proprio in contemporanea con questo incendio, gli uomini del 115 stanno lavorando anche in una seconda zona. Tra via Giuseppe Testa e via Campegna infatti, un intero canneto risulta avvolto dalle fiamme ormai quasi domate."Siamo dovuti intervenire con pompe e secchi pieni d'acqua" dichiarano i residenti, "solo in un secondo momento siamo stati aiutati di vigili del fuoco. Ci siamo dati tutti da fare ma a quanto pare la situazione non sembra essere del tutto risolta".