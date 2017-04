Furto di corrente, estetista arrestata: il suo centro ha «succhiato» 50mila euro

Sabato 15 Aprile 2017, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 09:53

San Giuseppe Vesuviano. Estetista ruba circa cinquantamila euro di corrente. Scovata dai carabinieri e dai tecnici dell'Enel, è stata arrestata in flagranza di reato. Il contatore manomesso, secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno condotto l'operazione, era lì, accessibile ai controlli. Il furto sarebbe stato accertato dai tecnici dell'Enel fatti arrivare sul posto.I militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano, che in questi giorni hanno intensificato i controlli in occasione delle festività pasquali, hanno accertato che la donna, incensurata, aveva manomesso il contatore presso il suo avviato centro di estetica a pochi passi dal centro cittadino. Con l'ausilio dei tecnici dell'Enel, fatti arrivare per verificare le condizioni del misuratore, è stato quantificato un danno, nei confronti della compagnia elettrica, di circa cinquantamila euro.Per questo la donna è stata tratta in arresto e posta in detenzione domiciliare in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato presso il tribunale di Nola. L'azione dei carabinieri, guidati dal maresciallo, Giuseppe Sannino, comandante della locale stazione, e coordinati dal capitano, Andrea Rapone della compagnia di Torre Annunziata, è stata a largo spettro ed ha interessato l'intero territorio vesuviano anche per garantire una Pasqua tranquilla dal punto di vista dellordine pubblico.Nella rete dei militari sono finiti anche tre pluripregiudicati di Ponticelli, in trasferta a San Giuseppe Vesuviano. Per loro sono stati proposti i fogli di via obbligatori dalla cittadina. Due altri pregiud0icati di San Giuseppe Vesuviano sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione ai danni di un benzinaio.Dopo aver minacciato il titolare del distributore di carburanti, si sono fatti fare il pieno all'auto, una Opel Zafira dal numero di targa sconosciuto, per poi darsi alla fuga. Successivamente rintracciati, sono stati denunciati e deferiti all'autorità giudiziaria.Il controllo del territorio ha portato, inoltre, all'identificazione di un centinaio di cittadini e al controllo di molte autovetture e motoveicoli. Per cinque di questi c'è stato anche il fermo amministrativo in quanto non in regola con le disposizioni del codice della strada. Elevate migliaia di euro in contravvenzioni per guida non regolare e, soprattutto, per l'omesso uso del casco e delle cinture di sicurezza.A San Giuseppe Vesuviano arrivano, ogni sera, migliaia di ragazzi provenienti dai paesi limitrofi per il ritrovo in piazza Garibaldi. Un fenomeno che si raddoppia e anche si triplica nei fine settimana. Il centro cittadino è invaso da motorini, auto di grossa cilindrata e soprattutto dalle Minicar, quelle che si guidano senza patente. «Sono tantissime e, spesso, alla guida ci sono ragazzini, a volte anche in tre, su i due unici sediolini anteriori» racconta angosciato uno dei tanti pensionati che stazionano in piazza. «Bene fanno le forze dell'ordine a intensificare i controlli prima che poi sia troppo tardi».