Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:35

MASSA DI SOMMA. Furto in pizzeria, ladri banchettano con i prodotti tipici prima di andare via dal locale con pochi euro. Una cena - a base di pizza, prosciutto crudo, formaggi e birra, tanta birra - è stato di certo il bottino più consistente e succulento, è il caso di dirlo, rispetto a quello in denaro che è consistito, invece, in poche decine di euro lasciate nella cassa del locale massese ieri sera prima della chiusura.Il colpo, in nottata. I ladri, quasi certamente della zona, si sono fatti largo, guarda caso, attraverso un'entrata senza allarme. Una volta nel locale, in via Pirandello, hanno iniziato dal registratore di cassa, che hanno portato via - per scoprire poi che in realtà conteneva solo poche decine di euro, se non addirittura pochi spiccioli, dal momento che l'incasso della serata era già stato messo al sicuro. Ma, prima di dileguarsi, si sono fermati per banchettare: hanno mangiato qualche specialità di pizza rimasta nelle teglie, del prosciutto crudo affettato nei vassoi - hanno tagliato pane, formaggi, il tutto accompagnato dalla birra prelevata dal frigorifero all’interno del locale.I proprietari hanno scoperto del furto solo in mattinata, quando hanno aperto per preparare i coperti per il pranzo e si sono ritovati davanti la cassa completamente asportata, qualche spicciolo a terra, vassoi e teglie vuote così come il frigo delle bevande.Sul posto i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno avviato le indagini, al momento senza testimoni, benché la grossa vetrata dia sulla strada principale.