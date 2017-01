Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 08:26

Baby gang scatenate in galleria Umberto I a Napoli. Ennesima notte di follia all'interno degli spazi dell'edificio monumentale dove ormai sempre più spesso diversi gruppi di ragazzini effettuano scorribande in qualsiasi ora del giorno e della notte.L'albero di Natale, questa volta, è stato l'obiettivo delle bande attive tra via Roma e via San Carlo che - come raccontano i residenti - già da tempo avevano cercato di vandalizzarlo.Da diverso tempo infatti, oltre alle partite di calcio organizzate dinanzi le saracinesche dei locali commerciali, si assisteva ad un vero e proprio "assalto" alle installazioni natalizie. Questa mattina, all'alba, anche il pino al centro della galleria - con sopra le richieste ed i desideri dei napoletani - è stato rovesciato, tra l'indifferenza generale."Da mesi ormai" commentano i residenti "chiediamo interventi decisi da parte dell'amministrazione comunale per riportare in zona legalità e sicurezza. Questa situazione è insostenibile, bisogna agire in tempi rapidi affinché i più piccoli non siano più un pericolo per la nostra incolumità".