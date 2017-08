Galleria Vittoria chiusa nelle notti tra il 22 e il 24 Agosto

Il 22 agosto dalle 23.30 alle 5.00 del 23 agosto

Il 23 agosto dalle 23.30 alle ore 5.00 del 24 agosto

Lunedì 21 Agosto 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 17:53

La Galleria Vittoria sarà chiusa dal 22 al 24 agosto per consentire lo svolgimento di alcuni lavori necessari per ottenere una migliore viabilità. A comunicarlo è stata la società RTI CITELUM che si occuperà dei lavori; in particolare verranno compiute operazioni di ricerca di guasti e di conseguenti ripristini nell’impianto di illuminazione, oltre alle verifiche di funzionamento dei vari impianti che si trovano all’interno della Galleria Vittoria.Lo snodo che collega Via Acton con l’incrocio tra via Chiatamone, via Morelli e via Arcoleo non sarà percorribile soltanto durante la notte, in modo che i veicoli possano transitare liberamente durante la giornata. Gli orari di chiusura sono i seguenti: