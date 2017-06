Venerdì 16 Giugno 2017, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:03

Un 35enne napoletano, originario di Fuorigrotta, è stato gambizzato in piazzale Tecchio ed è ora ricoverato nel vicino ospedale San Paolo. L'uomo, G.M., è stato colpito da un proiettile alla gamba sinistra, e non rischia la vita. Dai primi accertamenti sanitari in corso il colpo non sarebbe rimasto conficcato nell'arto che presenta sia il foro di entrata che quello dell'uscita del bossolo. Sull'episodio, accaduto intorno alle 18, sono in corso le indagini della Polizia di Stato.