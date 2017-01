Lunedì 9 Gennaio 2017, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 19:52

SORRENTO. Evitare congelamenti e rotture degli impianti: ecco i motivi per i quali Gori, la società consortile che gestisce le risorse idriche nell'ambito Sarnese-Vesuviano della Campania, ha deciso di sospendere l'erogazione di acqua per altre tre notti nelle zone alte di dieci Comuni. I rubinetti resteranno a secco dalle 22 di oggi alle 6 di domani nei rioni a quota altimetrica più elevata nel territorio di Sorrento, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense, Ercolano, Gragnano, Lettere, Pimonte, Mercato San Severino e Bracigliano. Lo stop al servizio scatterà anche nella notte tra domani e mercoledì e in quella tra mercoledì e giovedì, ancora dalle 22 alle 6.Sempre per far fronte all'emergenza-gelo Gori ha potenziato ulteriormente i servizi telefonici per le segnalazioni di guasti, attivi 24 ore al giorno, e i servizi di pronto intervento per la riparazione dei danni agli impianti che, in questo periodo, stanno interessando soprattutto i Comuni di Fisciano, Mercato San Severino e Vico Equense. Finora sono più di 3mila le segnalazioni rivolte dagli utenti alla Gori attraverso i canali di contatto dell’azienda, con gli operatori costantemente al lavoro per ripristinare le infrastrutture idriche in tutti i Comuni colpiti dall'ondata di gelo.