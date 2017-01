Venerdì 6 Gennaio 2017, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 11:27

Giallo a Giugliano. Il corpo di un uomo Antonio Petito è stato ritrovato senza vita nel camper di famiglia. Il 39 enne, noto parrucchiere, era seminudo ed aveva addosso solo una collanina. A trovarlo la moglie che non lo ha visto tornare a casa questa notte.Petito, originario di Grumo, era molto conosciuto perché titolare di un negozio in via Maristi. Le clienti lo descrivono come un uomo educato e socievole. Secondo le prime indagini dei Carabinieri di Giugliano si tratterebbe di morte naturale, probabile un infarto.