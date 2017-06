Domenica 18 Giugno 2017, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo dell'estate, il 21 giugno, si festeggia all'insegna dello yoga in molti Paesi. In città l'appuntamento è nella Galleria Principe di Napoli in piazza Museo per l'iniziativa organizzata dalla Scuola di Yoga Integrale di Gino Sansone con l'assessorato comunale ai Giovani guidato da Alessandra Clemente. Mercoledì dalle ore 16.30 alle 20 meditazione, asana, mantra in occasione della Giornata Mondiale dedicata allo Yoga. Basterà portare un tappetino e indossare abiti comodi.