Giugliano. Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Giugliano commenta la notizia di un uomo che ha lanciato la moglie dal balcone la notte di Capodanno: «Date un premio a quest’uomo», è bufera sul web. A commentare il post anche Giuseppe Ruocco, che finì alla ribalta della cronaca per la frase contro il Pd: «Pdioti di merda.... peccato che su quell'aereo non ci fossero i fottuti elettori del PD» nell’aprile del 2015. In questo caso, Ruocco, dopo le polemiche dei grillini al post di Palma, tra l’altro candidato sindaco per il M5S alle elezioni comunali di Giugliano due anni e mezzo fa, ha scritto su Facebook: «Che poi dovreste prendervela con quel giornale e la scelta del titolo, infatti bastava evitare di scrivere tipo: saluta il nuovo anno!». Ma lo stesso Ruocco critica la foto di Palma col sindaco Poziello a Capodanno: «Per me è molto peggio la foto con quella sottospecie di politicante che questa battuta, anzi a me sta battuta mi fa scompisciare dalle risate!».In molti hanno criticato il post: «Battutaccia», «Se volevi essere ironico non ci sei riuscito». Qualcuno, invece, ha invitato l’avvocato Palma e consigliere d’opposizione a Comune di Giugliano ad essere più attento: «Conosci meglio di me l'attenzione negativa che la stampa rivolge al M5S. Qualche simpaticone potrebbe "usare" la tua battuta e scrivere ‘esponente M5S elogia e incita violenza domestica’. Cose così sono successe in passato. Non credo sia facile distinguere il personale dal politico su facebook».