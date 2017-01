Martedì 10 Gennaio 2017, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gragnano. Mangiano il panuozzo, bevono il vino Gragnano doc e, prima che arrivi il conto, scappano. É quanto accaduto ieri sera in un noto ristorante di via Roma ad opera di cinque ragazzi. Il gruppo, tra i 25 e i 30 anni secondo il racconto fatto dai titolari ai carabinieri, di bell’aspetto e vestiti alla moda, si sono presentati al ristorante “Il Tempio” come una delle tante compagnie di amici in uscita per una serata rilassante. Hanno ordinato panuozzi e pizza di vari tipi, bottiglie di Gragnano doc frizzantino e dolci. Una volta mangiato e bevuto, approfittando di una seconda uscita presente nella sala, sono usciti dal locale uno alla volta. Poi, hanno raggiunto l’auto parcheggiata a pochi passi dal ristorante e sono andati via, senza pagare il conto di circa 100 euro. Mezz’ora dopo è arrivata anche una telefonata “di ringraziamento” ai titolari del locale. “Complimenti – hanno detto al telefono – i panuozzi erano davvero ottimi”. I proprietari si sono così rivolti ai carabinieri della locale stazione, che indagano sul caso.