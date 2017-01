Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Afragola. Notte di botti, notte di champagne ma anche di furti. Nasce sotto una cattiva luce il nuovo anno nell'hinterland a nord di Napoli. Fameliche bande di ladri, anche molto incoscienti, sfidando quella sorta di armaggedon che è la sparatoria della notte di San Silvestro, hanno piazzato tre colpi proprio mentre infuriavano i fuochi artificiali. Colpito il megastore Euronics nel parco commerciale «Le Porte di Napoli» ad Afragola dove sono stati razziati smartphone, tablet e computer portatili, ma anche il Municipio di Casavatore dove sono state rubate duemila carte di identità e mille euro in contanti. Mentre a Casandrino è stato assaltato il postamat dell'ufficio postale di via Falcone e Borsellino. In quest'ultimo caso, la cassaforte del bancomat delle poste ha resistito a vari tentativi di scasso facendo fallire il colpo. E allora i malviventi scornati dall'insuccesso hanno messo a soqquadro l'ufficio, portandosi via qualche monitor e una stampante.Tutti i raid sono stati messi a segno in quella ventina di minuti che vanno dal conto alla rovescia all'apice dei festeggiamenti per il nuovo anno. Il furto più clamoroso nello store Euronics del centro commerciale Le Porte di Napoli, che dovrebbe essere sorvegliato a dovere anche nella notte di San Silvestro. Ad agire una banda di malviventi composta da almeno una decina di persone, tutte con il passamontagna e i guanti, che sono arrivate nel centro commerciale qualche minuto dopo la mezzanotte, a bordo di tre auto, una Mercedes, una Audi e una Punto, quest'ultima risultata poi rubata poche prima nella vicina Acerra. E sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza a «raccontare» le prime fasi del furto. Il corteo delle auto si è fermato davanti alla sbarra chiusa del parcheggio. Uno dei ladri è sceso dalla Audi e con una grossa tronchese ha tagliato il catenaccio e aperto la sbarra di ferro, dando modo ai veicoli di raggiungere una delle porte di servizio dello store, che è stata abbattuta a mo' di ariete dalla Punto lanciata a tutta velocità a retromarcia.Poi con una sorprendente velocità e con perfetto sincronismo i componenti della banda si sono catapultati all'interno del locale. Qui si sono divisi in piccoli gruppi ognuno dei quali si è diretto verso il proprio obiettivo: le vetrine dei cellulari, gli espositori dei tablet e quelli dei computer portatili, che sono stati svuotati in una decina di minuti, con il sottofondo esterno della sparatoria di San Silvestro. Dieci lunghi minuti, durante i quali i ladri hanno di fatto agito indisturbati, scegliendo con cura i pezzi più costosi. Terminata la razzia, con una certa calma i malviventi hanno guadagnato l'uscita carichi di refurtiva, il cui valore anche se non ancora quantificato si aggirerebbe in diverse decine di migliaia di euro. Il furto, manco a dirlo, è stato scoperto da un vigilantes intorno alla mezza, quando si era sopita l'ondata più violenta della sparatoria di San Silvestro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo Pugliese, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi alla ricerca di impronte digitali e materiale biologico lasciato dai malviventi. Gli inquirenti ritengono che la banda abbia agito grazie alle indicazioni o anche alla partecipazione al furto di qualche insospettabile talpa, presumibilmente la stessa che nello scorso mese di giugno guidò un'altra razzia nello store Euronics, facendo passare i ladri dal soffitto del locale. Nella notte di San Silvestro, mentre procedeva la razzia ad Afragola, a pochi chilometri di distanza un'altra paranza di ladri entrava in azione nei locali del Municipio di Casavatore. Anche in questo caso, un furto pianificato per un bottino di duemila carte di identità ancora in bianco. I malviventi sono penetrati nei locali dopo aver forzato la serratura di una porta secondaria. E appena messo piede all'interno, hanno distrutto cavi e telecamere del sistema di video sorveglianza interna.Avuta via libera si sono diretti nell'ufficio che si occupa del rilascio delle carte di identità, nel quale si sono impossessati delle carte di identità e di circa mille euro in contanti. I ladri si sono poi dileguati uscendo dagli uffici dalla stessa porta dalla quale erano entrati. Sul posto i carabinieri della locale caserma, diretta dal luogotenente Rosario Tardocchi, che ipotizzano che le carte di identità rubate siano finite tra le mani di falsari, per alimentare il fiorente mercato clandestino delle false identità per truffatori e soprattutto per extracomunitari, anche quelli in odore di simpatia per movimenti integralisti. Infine il furto fallito a Casandrino, presso l'ufficio postale di via Falcone e Borsellino. Qui quattro persone incappucciate hanno tentato di scardinare il bancomat, riuscendo solo a distruggere il vano del dispositivo elettronico ma non quello delle banconote. Fallito il colpo, i malviventi hanno sfogato la rabbia mettendo a soqquadro l'ufficio postale, portandosi via un computer e una stampante.