Si dimette da presidente della Scabec Patrizia Boldoni, nominata al vertice da Vincenzo De Luca, in seguito a una bufera scaturita da alcuni guai fiscali e giudiziari che l'hanno coinvolta. Da quanto si appreso l'ormai ex presidente, ex moglie di Corrado Ferlaino, ha un debitooltre due milioni con l’erario e nei giorni scorsi Equitalia ha pignorato il suo stipendio.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 16:43

