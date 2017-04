Sabato 15 Aprile 2017, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 11:04

Casalnuovo. Rubinetti a secco, alla vigilia di Pasqua. Amaro risveglio per i cittadini di Casalnuovo senza acqua da questa mattina. Un guasto improvviso, come si legge sul sito ufficiale dela Gori, ad una condotta generale che assicura il servizio a buona parte della città. Senza acqua infatti, già dalle 8 di stamani, il centro cittadino e l'intera frazione di Tavernanova. Da subito sul posto, nei pressi di via Filichito, si sono messi al lavoro i tecnici della Gori ed i Vigili delFuoco per ripristinare il danno e, stando alle comunicazioni della società che gestisce il servizio idrico, la situazione dovrebbe rientrare entro le 17. Intanto, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, il primo cittadino Massimo Pelliccia, ha fatto richiesta di alcune autobotti per fare fronte alle esigenze della popolazione, soprattutto in una giornata particolare come questa.