Quello che segue è un calendario di previsioni poetiche per il 2017. È formato da dodici distinti componimenti, uno per ciascun mese dell’anno, e potremmo anche definirlo un “sushi poetico di inizio anno”, giacché le poesie che ne fanno parte sono tutte costruite secondo l’antica struttura metrica giapponese del tanka (短歌), cioè cinque versi di cui due quinari e tre settenari, col seguente schema: aBa/BB. I primi tre versi costituiscono il kami no ku, ovvero strofa superiore; gli ultimi due lo shimo no ku, ovvero strofa inferiore. Le due strofe, secondo tradizione, dovrebbero cercare di produrre un effetto di contrasto fra l’una e l’altra, ma qui se ne dà una risoluzione più libera. Giova ricordare che proprio dal tanka, privato dei due versi finali, si sarebbe sviluppata col tempo la forma poetica giapponese più conosciuta nel mondo, vale a dire lo haiku.



GENNAIO. Legge elettorale, il grande rebus

Proporzionale

oppur maggioritario?

Scelta fatale

‘sto mese in calendario.

Dopo, sarà un calvario.

LUGLIO. Mostra Versace griffe da museo

Con il polaccoe con il nuovo acquistotentiamo il paccoall’avversario ‘nzisto.Evviva l'imprevisto.Quattr’anni giàche a Città della Scienzala veritàè solo una parvenza.Non se ne può far senza.Gomorra tre,paranze di bambini,don Pietro c’è?Contrastanti destini,patinati assassini.Ai monumentici accosteremo ed oh!sarem contenticelebrando Totòe il grande Picassò.Al mare, al mare!Al Molo Beverelloc’è da sudaree il solito bordello:chiamalo Mappatello.Tutto Versaceal Museo Nazionale:opzione audace.Potrà sembrar banalema è moda. Culturale.Napoli immotaun sudario s’apprestad’afa, e si svuota.Ma su NAlbero restafresca brezza, e una festa.Oh lungomaredella liberazione,dove mangiare,nel grande villaggione,pizza e rivoluzione.Al voto, al voto!Tante candidaturesfidan l’ignotoe le cose future(però niente fritture).La sanitàsi mette a fare i conti,e si sapràse siamo o meno prontia reggere i confronti.Vie dei baretti,nuovo dispositivo:se non la smetti,residente cattivo,lo sfratto è esecutivo.